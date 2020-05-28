Старейший мужчина на планете умер от рака лёгких

Британец Боб Уэйтон, который считался самым старым мужчиной на планете, скончался в возрасте 112 лет, пишет The Sun.



«Самый старый человек в мире умер в возрасте 112 лет от рака легких, – сообщила газета. - Бывший учитель и инженер, родившийся в 1908 году в Халле, пережил испанский грипп, две мировые войны,возникновение и падение Советского Союза, видел, как 26 премьер-министров Великобритании приходили и уходили, и как пять монархов заняли трон".

Он никогда не курил, подчеркивает газета.

Уэйтон попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на планете два месяца назад, когда скончался 112-летний Читэцу Ватанабе.

