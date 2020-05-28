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28.05.2020 22:12
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Старейший мужчина на планете умер от рака лёгких

Британец Боб Уэйтон, который считался самым старым мужчиной на планете, скончался в возрасте 112 лет, пишет The Sun.

«Самый старый человек в мире умер в возрасте 112 лет от рака легких, – сообщила газета. - Бывший учитель и инженер, родившийся в 1908 году в Халле, пережил испанский грипп, две мировые войны,возникновение и падение Советского Союза, видел, как 26 премьер-министров Великобритании приходили и уходили, и как пять монархов заняли трон".

Он никогда не курил, подчеркивает газета.

Уэйтон попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина на планете два месяца назад, когда скончался 112-летний Читэцу Ватанабе.

Теперь звание самого старого мужчины на планете перешло к Думитру Команеску из Румынии, которому сейчас 111 лет и 202 дня.

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Комментарии (1)

Coulthard
Думал, правда 122 года, читаю дальше, ан нет, опечатка вышла.)))
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