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28.05.2020 19:06
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Собянин: Во время парада к 75-летию Победы свободного доступа на Красную площадь не будет

И раньше было по пригласительным, и теперь посмотреть парад можно будет по телетрансляции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 28 мая в эфире телеканала «Россия 24».

«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будет ли возможность людям посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.

Парад Победы в 2020 году перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь российского президента заявил, что «с большой долей вероятности» 24 июня станет выходным.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
Эксперименты))
krasnonosov
А как они попадут на красную площадь, если их погонят голосовать за обнуление сказочного? Придется смотреть в записи.
Петр Петров
рубрика Шибанутым нет покоя
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