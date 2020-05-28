Собянин: Во время парада к 75-летию Победы свободного доступа на Красную площадь не будет

И раньше было по пригласительным, и теперь посмотреть парад можно будет по телетрансляции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 28 мая в эфире телеканала «Россия 24».



«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будет ли возможность людям посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.



Парад Победы в 2020 году перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь российского президента заявил, что «с большой долей вероятности» 24 июня станет выходным.

