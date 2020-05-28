Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Математику базового уровня исключили из списка ЕГЭ в этом году. Это следует из проекта приказа Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, опубликованного 28 мая.



В соответствии с проектом документа, ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим предметам: русский язык, математика профильного уровня (усложнённый тест для поступающих на математические специальности), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика ИКТ. «Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы», — уточнили в Рособрнадзоре.

