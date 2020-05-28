ФСБ клонировала фигурантов дела «Сети». Суд заинтересовался идентичной лексикой допросов
На заседании по делу террористического и запрещенного в РФ сообщества «Сеть» 28 мая огласили заключение специалистов-лингвистов, сравнивших показания фигурантов на предварительном следствии. По их мнению, целые фразы кочевали из одного протокола в другой независимо от того, кто из сотрудников ФСБ и в каком городе вел допрос.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов, гильдия лингвистов-экспертов «Глэдис» изучала протоколы опроса Виктора Филинкова оперативником Бондаревым и его начальный допрос следователем Беляевым и процессуальные документы в отношении других обвиняемых.
«Они идентичны как в вопросах, так и ответах, — уточнил Черкасов. — Какими бы похожими ни были оперативник и следователь, они не могут изъясняться теми же фразами и одинаково записывать за говорящим».
Эксперты пришли к выводу, что тексты протоколов не являются самостоятельными и независимыми по отношению друг к другу. Кроме того, фрагменты этих документов без правок «перекочевали» в петербургское дело из пензенского, по которому уже вынесен приговор.
Суд разрешил огласить результаты исследования и допросить члена правления «Глэдис» Игоря Жаркова.
Специалист подтвердил в суде свои выводы: языковая система человека уникальна, составленные разными сотрудниками в разное время тексты показаний должны отличаться, но вероятность самостоятельности авторов «пренебрежимо мала».
«У нас вообще очень много вопросов к материалам, поступившим из Пензы в Петербург, — говорит Черкасов. — Есть очевидные признаки фальсификации доказательств по первому делу, они же пришли и к нам. Мы обращаем на них внимание суда».
Например, в некоторых ноутбуках хранились документы (ставшие впоследствии вещдоками), которые были загружены уже после задержания фигурантов.
Сегодня Второй Западный окружной военсуд допросил Виктора Филинкова. Он во многом повторил ранее данные показания, в том числе о пытках, и не признал вину.
Петербургский процесс по делу «Сети» возобновился после долгого перерыва 25 мая. Обвинение закончило представлять доказательства, защите на представление своих дали несколько заседаний. Следующее состоится 1 июня. В Петербурге судей Второго Западного окружного военсуда обеспечивала транспортом ФСБ, которая вела расследование дела.
По версии обвинения, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов участвовали в террористическом сообществе «Сеть», готовя насильственные акции для свержения конституционного строя и захвата власти. Их задержали в 2018 году. Пензенским участникам «Сети» в феврале 2020-го назначили сроки от 6 до 18 лет.