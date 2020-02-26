«Воспользовались первой попавшейся машиной». Председатель суда, ведущего дело «Сети», объяснил роль ФСБ в транспортном обслуживании судей

«Фонтанка» попросила председателя Второго окружного военного суда Вячеславу Осину прокомментировать публикацию о том, что управление Федеральной службы безопасности Петербурга и области обеспечивает транспортом судей, которые слушают дело запрещенной в России террористической организации «Сеть».



«Ну, им надо на чем-то передвигаться, или они должны в мантиях по Невскому ходить? Своих машин у нас там нету. Пришлось первой попавшейся воспользоваться», - ответил Осин.

По его мнению, «ничего страшного не случилось». Он не видит конфликта интересов и угрозы беспристрастности судей.