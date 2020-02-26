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26.02.2020 20:21
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«Воспользовались первой попавшейся машиной». Председатель суда, ведущего дело «Сети», объяснил роль ФСБ в транспортном обслуживании судей

«Фонтанка» попросила председателя Второго окружного военного суда Вячеславу Осину прокомментировать публикацию о том, что управление Федеральной службы безопасности Петербурга и области обеспечивает транспортом судей, которые слушают дело запрещенной в России террористической организации «Сеть».

«Ну, им надо на чем-то передвигаться, или они должны в мантиях по Невскому ходить? Своих машин у нас там нету. Пришлось первой попавшейся воспользоваться», - ответил Осин.

По его мнению, «ничего страшного не случилось». Он не видит конфликта интересов и угрозы беспристрастности судей.

УФСБ Петербурга и области расследовало и осуществляло оперативное сопровождение дела «Сети». Фигуранты заявляли о пытках. Документы имеются в материалах дела, которое рассматривают судьи Второго западного окружного военсуда. В настоящее время они передвигаются по Петербургу на микроавтобусе «Форд Транзит», принадлежащим УФСБ.

Полное интервью с Осиным читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

bessalamuchus
своих машин у нас нету... ездием на транваях, по карточкам петербуржца... когда поездки заканчиваются - голосуем, ловим папутки... молодым судьям-женщинам в этом плане проще... в этот раз по пути было с ФСБ...
Pex
Если судья выйдет из суда , усядется в машину обвиняемого процесс которого он ведёт и уедет в ней до своего дома, то наверное тоже ничего страшного. Передвигаться ведь на чем то надо.
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