«Воспользовались первой попавшейся машиной». Председатель суда, ведущего дело «Сети», объяснил роль ФСБ в транспортном обслуживании судей
«Фонтанка» попросила председателя Второго окружного военного суда Вячеславу Осину прокомментировать публикацию о том, что управление Федеральной службы безопасности Петербурга и области обеспечивает транспортом судей, которые слушают дело запрещенной в России террористической организации «Сеть».
«Ну, им надо на чем-то передвигаться, или они должны в мантиях по Невскому ходить? Своих машин у нас там нету. Пришлось первой попавшейся воспользоваться», - ответил Осин.
По его мнению, «ничего страшного не случилось». Он не видит конфликта интересов и угрозы беспристрастности судей.
УФСБ Петербурга и области расследовало и осуществляло оперативное сопровождение дела «Сети». Фигуранты заявляли о пытках. Документы имеются в материалах дела, которое рассматривают судьи Второго западного окружного военсуда. В настоящее время они передвигаются по Петербургу на микроавтобусе «Форд Транзит», принадлежащим УФСБ.
Полное интервью с Осиным читайте на «Фонтанке».