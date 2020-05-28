Петербургский завод Nissan уйдет в простой в июне. Виновато снижение спроса и коронавирус
Петербургский завод Nissan остановит конвейер с 29 мая по 20 июня. Об этом «Фонтанке» 28 мая рассказали сотрудники предприятия и подтвердили в пресс-службе компании.
«Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возобновленное 18 мая, будет приостановлено в июне в результате снижения спроса на рынке из-за ситуации с COVID-19. Мы продолжим следить за развитием спроса на рынке РФ, который, к сожалению, восстанавливается не так оперативно», — рассказал представитель Nissan.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что продажи машин в Петербурге в апреле упали на
Завод Nissan не работал с 28 марта по 18 мая. Также предприятие ранее сообщило о намерении с августа перейти на работу в одну смену и сократить около 500 сотрудников.