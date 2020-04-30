Завод Nissan возобновит работу в две смены с 18 мая, но не исключает простоев в июне. «Отрасль работает с очень ограниченной видимостью»

С 6 мая на заводе планируется вернуться к реализации ряда неотложных проектных работ и возобновить деятельность, связанную с подготовкой к началу производства.

Петербургский завод Nissan, который остановил конвейер 30 марта, планирует возобновить производство с 18 мая. Предприятие будет работать в 2 смены, как и до ухода на каникулы, рассказали 30 апреля «Фонтанке» в пресс-службе компании.

По информации «Фонтанки», не задействованных в подготовке перезапуска сотрудников предприятие отправляет в частичный простой с сохранением двух третей заработной платы. Поскольку завод официально имеет право работать во время коронавирусных каникул, требование распустить весь персонал по домам с полным сохранением дохода на него не распространяется.

Ранее предприятие сообщило, что с августа намерено перейти на работу в одну смену и из-за этого готово расстаться с 450 сотрудниками из 2000. Сокращения по соглашению сторон и сокращению штата уже начались, а полный или частичный простой может затянуться до июля, писала «Фонтанка».

На заводе не исключают, что в июне снова придется приостановить производство — в случае низкого спроса или недостатка компонентов с европейских заводов. «В настоящее время отрасль работает с очень ограниченной видимостью будущих рыночных условий», — подчеркнули в Nissan. Но компания намерена «строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии Covid-19».