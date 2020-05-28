Владельцы петербургских бань просят у губернатора разрешения открыться. «Это один из столпов государственного устройства»

В петиции говорится, что больше 10 тысяч жителей Северной столицы не имеют в квартирах водопровода, и баня для них — единственная возможностью помыться. В условиях ограничений из-за пандемии многие горожане теперь лишены холодной и горячей воды.

Владельцы петербургских бань обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой разрешить работу своих заведений. Соответствующая петиция, появившаяся на сайте Change.org, пока набрала 190 «подписей». В качестве автора указан портал-агрегатор bannik.ru.

Страдают и предприниматели. «Владельцы банного бизнеса понесли колоссальные убытки, и тысячи сотрудников остались без работы, без средств к существованию», — говорится в петиции.



Между тем баня способствует повышению иммунитета, а значит поможет и бороться с вирусом, уверены собственники бизнеса. Авторы обращения также ссылаются на исторический опыт. «Для города Петра Первого баня долгое время являлась одним из столпов государственного устройства. «Без Питербурха да без бани нам как телу без души», — говорил император своему другу и соратнику Меншикову», — отмечается в петиции.



Банщики просят чиновников «в кратчайшие сроки» разрешить посещение государственных и частных бань малоимущим слоям населения и жителям города, проживающим в частном секторе без водоснабжения, при соблюдении в банях всех норм защиты от коронавируса. Другим жителям — дать возможность посещать банные комплексы при наличии рекомендации от врача.



При этом целесообразно установить ограниченный пропускной режим: не более 10 человек за раз.

