«И ГУМ, и ЦУМ, и «Детский мир». Москва готовится к открытию магазинов

Столичные власти подтвердили, что собираются выполнить решение градоначальника по открытию непродовольственной торговли.



«Да, с 1 июня заработают и ГУМ, и ЦУМ, и «Детский мир» <...> То есть фактически с понедельника откроются все непродовольственные магазины», — заявил 28 мая руководитель департамента торговли Алексей Немерюк в комментарии «Эху Москвы».



По его словам, несмотря на послабления, масочно-перчаточный режим в столице сохраняется, а «в транспорте и на предприятиях торговли» москвичи обязаны использовать индивидуальную защиту.

