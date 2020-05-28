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28.05.2020 10:21
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«И ГУМ, и ЦУМ, и «Детский мир». Москва готовится к открытию магазинов

Столичные власти подтвердили, что собираются выполнить решение градоначальника по открытию непродовольственной торговли.

«Да, с 1 июня заработают и ГУМ, и ЦУМ, и «Детский мир» <...> То есть фактически с понедельника откроются все непродовольственные магазины», — заявил 28 мая руководитель департамента торговли Алексей Немерюк в комментарии «Эху Москвы».

По его словам, несмотря на послабления, масочно-перчаточный режим в столице сохраняется, а «в транспорте и на предприятиях торговли» москвичи обязаны использовать индивидуальную защиту.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту, что ситуация в столице стабилизируется, поэтому он принял решение разрешить работу непродовольственного ретейла. Также градоначальник анонсировал прогулки «по графику».

Москва стала самым пострадавшим от коронавируса городом страны. В столице выявлено уже 171 443 случая COVID-19.

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Комментарии (5)

ussr_forever
во-во, вместо того, чтобы ещё месяц подождать окончательного спада, они тупо решили предложить всем перезаражаться, а дальше по Дарвину - выживет сильнейший..... маразм... и стоило из-за этого экономику страны в жопу на 2 месяца запихивать?
SERGEY111
Границы закрыты , у нас в СПБ даже и не чешутся - придётся за труселями в ЦУМ ехать .
260843741
Смех смехом, а мне дома ходить не в чем стало. Джинсы, которые на помойку надо и треники протершиеся. Оно ж как, вроде все есть, есть, есть, а потом раз, и пошло все сразу рваться. Собрать все, да сдать за купончик на скидку. И купить пару-тройку нормальных вещей.
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