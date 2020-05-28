«И ГУМ, и ЦУМ, и «Детский мир». Москва готовится к открытию магазинов
Столичные власти подтвердили, что собираются выполнить решение градоначальника по открытию непродовольственной торговли.
«Да, с 1 июня заработают и ГУМ, и ЦУМ, и «Детский мир» <...> То есть фактически с понедельника откроются все непродовольственные магазины», — заявил 28 мая руководитель департамента торговли Алексей Немерюк в комментарии «Эху Москвы».
По его словам, несмотря на послабления, масочно-перчаточный режим в столице сохраняется, а «в транспорте и на предприятиях торговли» москвичи обязаны использовать индивидуальную защиту.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту, что ситуация в столице стабилизируется, поэтому он принял решение разрешить работу непродовольственного ретейла. Также градоначальник анонсировал прогулки «по графику».
Москва стала самым пострадавшим от коронавируса городом страны. В столице выявлено уже 171 443 случая COVID-19.