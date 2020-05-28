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28.05.2020 07:16
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Небольшие дождики не помещают петербуржцам радоваться теплу и солнцу

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Антициклон плотно обосновался в наших краях и обещает почти летнюю погоду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 мая днём в Санкт-Петербурге возможны кратковременные дожди, ветер умеренный. Тепло даже ночью – плюс 9-11 градусов, а днём вообще 17-19.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 28 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, информирует «Яндекс». Самое холодное 28 мая выдалось в 1976 году, когда температура днём опустилась до минус 2 градусов. Самое тёплое – в 2007 году, плюс 29. Сегодняшняя температура – в пределах нормы.

В ближайшие два дня будет на 1-2 градуса теплее (а в области до плюс 22), и вообще без осадков, обещают синоптики.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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