Антициклон плотно обосновался в наших краях и обещает почти летнюю погоду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 мая днём в Санкт-Петербурге возможны кратковременные дожди, ветер умеренный. Тепло даже ночью – плюс 9-11 градусов, а днём вообще 17-19.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 28 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, информирует «Яндекс». Самое холодное 28 мая выдалось в 1976 году, когда температура днём опустилась до минус 2 градусов. Самое тёплое – в 2007 году, плюс 29. Сегодняшняя температура – в пределах нормы.