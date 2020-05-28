Как она объяснила «Фонтанке», таким образом от лица малого бизнеса она обратилась к правительству Петербурга с просьбой возобновить деятельность салонов и других небольших предприятий. «Мы не просим денег, мы просим дать возможность зарабатывать. И дать возможность населению самому решать, сидеть дома и перестраховываться или выходить и жить обычной жизнью, соблюдая все рекомендации в борьбе с распространением COVID-19».

Предпринимательница 27 мая показала себя пешеходам и автомобилистам на набережной Невы напротив Смольного. На одном из кадров обладательница стройной фигуры замотана в красно-белую ленту, примелькавшуюся жителям города за последние пару месяцев на детских площадках и входах в закрытые парки. В руках девушка держит плакат с призывом открыть салоны красоты.

Она отметила, что с 28 марта ей приходится платить за аренду двух помещений в торговых центрах и зарплату своим подчиненным, в месяц «утекает» примерно по 150 тысяч. Петербурженка также отметила, что акция прошла и в поддержку ее клиентов, которые с нетерпением ждут открытия. «Мне не нужна реклама, но мы честно соблюдаем карантин и уже в отчаянии», - добавила предпринимательница.



Второй частью акции стал призыв вернуть в город жизнь хотя бы летом - потому что весну петербуржцы уже просп(р)али. В качестве символа последних двух месяцев она выбрала подушку, элегантно прикрывающую ноги чуть ниже бедер.



Предоставляющие услуги красоты салоны должны были открыться еще в мае, но в последний момент ограничения продлили, вместе с запретов для автомобильных салонов. Включат ли их на следующем этапе снятия ограничений, который, по информации «Фонтанки» запланирован на середину июня, снова под вопросом.

По данным на 27 мая, за сутки заболевших в Петербурге в два раза меньше, чем выздоровевших.

