FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.05.2020 23:57
0
Печать

Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом. Об этом сообщил он сам в прямом эфире "ВКонтакте" вечером 27 мая.

"Взятый у меня анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, - сказал он. - я продолжаю работать в режиме самоизоляции, нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все рекомендации. К настоящему моменту повода для того, чтобы взять больничный или тем более, госпитализироваться нет".

Всего в Удмуртии сейчас 583 подтвержденных случаев коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний