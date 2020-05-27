Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом. Об этом сообщил он сам в прямом эфире "ВКонтакте" вечером 27 мая.

"Взятый у меня анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, - сказал он. - я продолжаю работать в режиме самоизоляции, нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все рекомендации. К настоящему моменту повода для того, чтобы взять больничный или тем более, госпитализироваться нет".

Всего в Удмуртии сейчас 583 подтвержденных случаев коронавируса.