Пациенткам госпиталя «Ленэкспо» выдали сертификаты в салоны красоты. «Чтобы помечтали»

Пациенток, находящихся на лечении в госпитале «Ленэкспо», поздравили с Днем города подарками — сертификатами в салоны красоты, которые пока не работают.



Женщинам выдали сертификаты с предложением выбрать бесплатную услугу — стрижку, окрашивание волос, укладку, маникюр, педикюр или даже «прическу для особого случая» в салонах одной сети. Но отправиться туда прямо с больничной койки не выйдет — напомним, что в Петербурге работа салонов красоты и парикмахерских полностью остановлена постановлением губернатора Александра Беглова.