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27.05.2020 19:24
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Пациенткам госпиталя «Ленэкспо» выдали сертификаты в салоны красоты. «Чтобы помечтали»

Пациенток, находящихся на лечении в госпитале «Ленэкспо», поздравили с Днем города подарками — сертификатами в салоны красоты, которые пока не работают.

Женщинам выдали сертификаты с предложением выбрать бесплатную услугу — стрижку, окрашивание волос, укладку, маникюр, педикюр или даже «прическу для особого случая» в салонах одной сети. Но отправиться туда прямо с больничной койки не выйдет — напомним, что в Петербурге работа салонов красоты и парикмахерских полностью остановлена постановлением губернатора Александра Беглова.

«Мы решили, что пусть это небольшой подарок, но пусть он порадует тех, кому сейчас трудно, тяжело, страшно. Пусть заставит их улыбнуться и запланировать поход в салон. И помечтать о нормальной жизни», — заявила директор академии индустрии красоты Ольга Рыбина 27 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что временный госпиталь в «Ленэкспо» благодаря соцсетям обрел славу в считанные часы. Пациенты жаловались на холод, отсутствие минимальной приватности и лекарств, долгое ожидание врачей и невозможность выбраться. При этом один из врачей «Ленэкспо» заверил «Фонтанку», что госпиталь — не тюрьма, а просто очень хорошо охраняемая больница.

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Комментарии (10)

Маэстро
Ещё за 400млн. руб. Ленэкспо переделают в салон красоты, тогда и погуляете на весь сертификат.
это же троллинг, власть познает слэнг и манеру молодежи)
Гость
Явно за молчание....
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