Четыре контейнера контрабандного немецкого сыр, кофе и моющих средств задержала Балтийская таможня. Продукцию хотели провезти через границу под видом «водной дисперсии каучука» или латекса. Об этом 27 мая сообщает Северо-Западное таможенное управление. Вес груза превышал 70 тонн.



На таможенный пост Бронка поступила партия товара из Германии. По декларации, в контейнерах содержался латекс весом 73 600 кг. Получателем значилась петербургская фирма.



«При регистрации декларации на данную партию товара сработал профиль риска по факту высокой вероятности заявления недостоверных сведений о товарах. В связи с этим было принято решение о досмотре всей партии», — пояснили в СЗТУ.

