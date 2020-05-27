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27.05.2020 18:41
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Резиновая контрабанда. Через Бронку в Петербург под видом латекса пытались провезти более 70 тонн сыра, кофе и моющих средств

Четыре контейнера контрабандного немецкого сыр, кофе и моющих средств задержала Балтийская таможня. Продукцию хотели провезти через границу под видом «водной дисперсии каучука» или латекса. Об этом 27 мая сообщает Северо-Западное таможенное управление. Вес груза превышал 70 тонн.

На таможенный пост Бронка поступила партия товара из Германии. По декларации, в контейнерах содержался латекс весом 73 600 кг. Получателем значилась петербургская фирма.

«При регистрации декларации на данную партию товара сработал профиль риска по факту высокой вероятности заявления недостоверных сведений о товарах. В связи с этим было принято решение о досмотре всей партии», — пояснили в СЗТУ.

В итоге контейнеры были вскрыты, а внутри нашлись сыр, растворимый кофе, а также Fairy и стеклоомыватель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

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Комментарии (2)

260709781
Господи, до чего Пыня довёл страну...
Раньше наркоту пытались контрабасить, а/м и яхты.
А теперь унылую жрачку, ибо своё пальмовое гавно даже "патриоты" не едят.
dozer_666
немецкого сыр...Фонтанъ ты в очередной раз ниже плинтуса, как вышенков стала излагать!
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