Песков: В Кремле узнали об иске к Путину от экс-главы Чувашии из СМИ. «Никаких решений на этот счет не принималось»
В Кремле узнали из СМИ о том, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск к Владимиру Путину. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Пока я вам не могу сказать, пока никаких решений на этот счет не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что это сейчас «не является главным вопросом» для Кремля. По словам Пескова, сам Игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации.
Напомним, накануне стало известно о том, что экс-глава Чувашии подал иск к Владимиру Путину, в котором пытается оспорить свое увольнение с должности с формулировкой «по утрате доверия». Верховный суд частично принял иск к рассмотрению, оно назначено на 30 июня.
Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что, по данным его источников, Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией.