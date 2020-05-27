Песков: В Кремле узнали об иске к Путину от экс-главы Чувашии из СМИ. «Никаких решений на этот счет не принималось»

В Кремле узнали из СМИ о том, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск к Владимиру Путину. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



«Пока я вам не могу сказать, пока никаких решений на этот счет не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными», — сказал Песков.



Он подчеркнул, что это сейчас «не является главным вопросом» для Кремля. По словам Пескова, сам Игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации.

