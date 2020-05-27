Верховный суд только частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иску к президенту России «в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий». Об этом РИА «Новости» 27 мая сообщили в пресс-службе суда.



При этом ВС принял к производству иск, в котором Игнатьев пытается оспорить указ Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора. Рассмотрение назначено на 30 июня.



Напомним, о том, что Михаил Игнатьев подал иск к президенту, стало известно накануне.

