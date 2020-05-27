Верховный суд только частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иску к президенту России «в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий». Об этом РИА «Новости» 27 мая сообщили в пресс-службе суда.
При этом ВС принял к производству иск, в котором Игнатьев пытается оспорить указ Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора. Рассмотрение назначено на 30 июня.
Напомним, о том, что Михаил Игнатьев подал иск к президенту, стало известно накануне.
Путин отправил Игнатьева в отставку в январе 2020 года с формулировкой «по утрате доверия». Этому предшествовали несколько публичных скандалов с участием главы региона. Сначала он призывал «мочить» журналистов, которые ругают власти, причем за это высказывание его осудили даже коллеги по партии «Единая Россия». Затем Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины — причем инцидент оказался запечатлен на видео. После этого недовольство поведением губернатора Чувашии высказал и глава МЧС Евгений Зиничев.