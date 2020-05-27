Депутаты сняли ограничение на увеличение резервного фонда Петербурга. Тратить его можно без оглядки на парламент
Законодательное собрание Петербурга поддержало законопроект Смольного о временном снятии ограничения размера резервного фонда города. 27 мая инициативу приняли в окончательном, третьем чтении. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.
Изменения внесли в закон о бюджетном процессе: до 1 января 2021 года сняли ограничение размера фонда 3% от расходной части бюджета.
На предыдущем заседании парламента, в ходе которого в первом чтении рассмотрели корректировку городской казны, стало известно, что Резервный фонд может увеличиться до 31 млрд рублей. В «докоронавирусные» времена он составлял только миллиард рублей. Эти средства администрация города сможет тратить по своему усмотрению, не согласовывая решения с Заксобранием.