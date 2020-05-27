FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
71.14р77.79р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.05.2020 10:39
0
Печать

В Петербурге ещё у 8 умерших подтвердился коронавирус. Количество «ковидных» смертей в России стремится к 4 тысячам

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила коронавирус ещё у восьми умерших в Петербурге. Таким образом, количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии в городе достигло 158. Об этом 27 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего по России за последние 24 часа зафиксировали 161 летальный исход. Большинство новых смертей приходится на Москву (73), второе место удерживает Дагестан (12), на третьем — Московская область (10). Петербург по суточному приросту смертности четвёртый.

За весь период пандемии в стране выявлено 370 680 заразившихся коронавирусом. Скончались 3 968 человек. В Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 14 463 случая инфицирования, выздоровели менее 4,5 тысячи заразившихся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний