В Петербурге ещё у 8 умерших подтвердился коронавирус. Количество «ковидных» смертей в России стремится к 4 тысячам
Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила коронавирус ещё у восьми умерших в Петербурге. Таким образом, количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии в городе достигло 158. Об этом 27 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего по России за последние 24 часа зафиксировали 161 летальный исход. Большинство новых смертей приходится на Москву (73), второе место удерживает Дагестан (12), на третьем — Московская область (10). Петербург по суточному приросту смертности четвёртый.
За весь период пандемии в стране выявлено 370 680 заразившихся коронавирусом. Скончались 3 968 человек. В Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 14 463 случая инфицирования, выздоровели менее 4,5 тысячи заразившихся.