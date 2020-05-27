В Петербурге ещё у 8 умерших подтвердился коронавирус. Количество «ковидных» смертей в России стремится к 4 тысячам

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила коронавирус ещё у восьми умерших в Петербурге. Таким образом, количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии в городе достигло 158. Об этом 27 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего по России за последние 24 часа зафиксировали 161 летальный исход. Большинство новых смертей приходится на Москву (73), второе место удерживает Дагестан (12), на третьем — Московская область (10). Петербург по суточному приросту смертности четвёртый.