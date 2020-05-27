Водитель «Шкоды» не убедился в безопасности поворота с Витебского на Заставскую и пробил забор
Невнимательность водителя аукнулась серьезными травмами пассажирке в Московском районе Петербурга. Легковой автомобиль на перекрестке не разминулся с внедорожником.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 27 мая около 8:30 на пересечении Витебского проспекта и Заставской улицы столкнулись автомобили Skoda и Mitsubishi Pajero. По предварительным данным, 38-летний водитель «Шкоды» при повороте налево с Витебского на Заставскую не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим во встречном направлении «Паджеро». От удара «Шкода» отлетела в металлическое ограждение проезжей части, проломив его.
В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка «Шкоды». Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.