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27.05.2020 10:33
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Водитель «Шкоды» не убедился в безопасности поворота с Витебского на Заставскую и пробил забор

Невнимательность водителя аукнулась серьезными травмами пассажирке в Московском районе Петербурга. Легковой автомобиль на перекрестке не разминулся с внедорожником.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 27 мая около 8:30 на пересечении Витебского проспекта и Заставской улицы столкнулись автомобили Skoda и Mitsubishi Pajero. По предварительным данным, 38-летний водитель «Шкоды» при повороте налево с Витебского на Заставскую не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим во встречном направлении «Паджеро». От удара «Шкода» отлетела в металлическое ограждение проезжей части, проломив его.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка «Шкоды». Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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