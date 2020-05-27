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27.05.2020 09:17
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Сексуальное воспитание. Молодая петербурженка рассказала об отчиме, который насиловал её годами

В Петербурге полиция ищет 43-летнего жителя Адмиралтейского района, которого подозревают в сексуальном общении с падчерицей. Интерес к девочке пропал, стоило ей повзрослеть.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне вечером с заявлением в дежурную часть обратилась 23-летняя уборщица одного из городских родильных домов. Девушка рассказала, что стала жертвой сексуального насилия ещё в возрасте восьми лет. Растлителем она назвала отчима, недетские отношения продолжались, пока ей не исполнилось 13 лет.

Сотрудники правоохранительных органов изучают изъятые жёсткие диски. Мужчину, который продолжает жить с девушкой в квартире на Галерной, ищут. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (13)

Chinalove
Радует одно - мужик в скором времени всесторонне и в неограниченном объеме познаёт прелести сексуальной жизни. На зоне ему не дадут расслабиться.
Александра Чайкина
А как продолжилась история той растленной из Ленобласти, у которой папа себя ножом на днях порезал? Может, стоит писать финалы таких историй? А то, вот уборщица прочитала и вдохновилась.
260755181
Рассказала бы она в детстве, вы бы и там нашли, к чему придраться. Сказали бы, мол, это ее мать хочет поквитаться со своим мужиком с помощью обвинений в насилии дочери. Вот поэтому в нашей стране и молчат о насилии. Потому что есть такие, как вы.
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