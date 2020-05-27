Сексуальное воспитание. Молодая петербурженка рассказала об отчиме, который насиловал её годами
В Петербурге полиция ищет 43-летнего жителя Адмиралтейского района, которого подозревают в сексуальном общении с падчерицей. Интерес к девочке пропал, стоило ей повзрослеть.
Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, накануне вечером с заявлением в дежурную часть обратилась 23-летняя уборщица одного из городских родильных домов. Девушка рассказала, что стала жертвой сексуального насилия ещё в возрасте восьми лет. Растлителем она назвала отчима, недетские отношения продолжались, пока ей не исполнилось 13 лет.
Сотрудники правоохранительных органов изучают изъятые жёсткие диски. Мужчину, который продолжает жить с девушкой в квартире на Галерной, ищут. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.