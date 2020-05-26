Мать и двое детей пострадали в тройном ДТП на «Скандинавии»
В Курортном районе 26 мая столкнулись три автомобиля. В результате аварии женщина и двое её детей получили травмы.
По предварительной информации ГИБДД, ДТП произошло около 17:20 на 37-м километре трассы «Скандинавия». Участниками аварии стали «Фольксваген поло», «Порш» и БМВ. Все три машины двигались в одном направлении.
Кто стал виновником происшествия, не уточняется. Пострадали пассажиры: мать (1982 г.р.), её сын (2011 г.р.) и дочь (2008 г.р.). Степень вреда здоровью выясняется. По факту ДТП проводится проверка.