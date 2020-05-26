Петербуржцам предложат самостоятельно добираться на КТ — без скорой помощи

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что ведомство работает над тем, чтобы в ближайшие сутки перестроить порядок проведения компьютерной томографии. Сейчас на неё петербуржцев привозит скорая помощь, которая стоит в очередях. Предлагается разрешить людям ехать к месту её проведения на своем транспорте.



«Мы прорабатываем вопрос о том, что это может быть личный транспорт, на котором пациент может добраться до КТ, и, если нет поражения легочной ткани, добраться самостоятельно домой. Ежели есть поражение, и достаточно большое, он либо будет возвращаться домой и оттуда вызывать скорую помощь, либо сразу оттуда его будет забирать скорая помощь. Второй вариант менее жизнеспособен, нельзя, чтобы скапливались пациенты в местах проведения КТ», — рассказал чиновник 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».