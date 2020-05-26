Петербуржцам предложат самостоятельно добираться на КТ — без скорой помощи
Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что ведомство работает над тем, чтобы в ближайшие сутки перестроить порядок проведения компьютерной томографии. Сейчас на неё петербуржцев привозит скорая помощь, которая стоит в очередях. Предлагается разрешить людям ехать к месту её проведения на своем транспорте.
«Мы прорабатываем вопрос о том, что это может быть личный транспорт, на котором пациент может добраться до КТ, и, если нет поражения легочной ткани, добраться самостоятельно домой. Ежели есть поражение, и достаточно большое, он либо будет возвращаться домой и оттуда вызывать скорую помощь, либо сразу оттуда его будет забирать скорая помощь. Второй вариант менее жизнеспособен, нельзя, чтобы скапливались пациенты в местах проведения КТ», — рассказал чиновник 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».
Документ об изменении порядка, по словам Сараны, может появиться уже 27 мая.
Напомним, что очереди из машин скорой помощи петербуржцы замечают уже по всему городу. По словам Сараны, их чаще можно видеть в пиковые дни — понедельник и пятницу. Главный врач городской станции заявил о проблемах комплектования бригад — многие сотрудники заболели.
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