Петербуржцы заметили очередь из скорых на Дегтярном. В Смольном не смогли объяснить ее происхождение
Очереди из машин скорой помощи петербуржцы замечают уже по всему городу. 7 мая они прислали в редакцию «Фонтанки» фотографии с Дегтярной улицы.
В районе пересечения с 5-й Советской очевидцы обратили внимание на примерно десяток скорых, выстроившихся на тротуаре. Судя по тому, что возле стоит человек в соответствующем костюме, речь идет о работе с коронавирусными пациентами.
В комитете по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что не знают, зачем на Дегтярном стояли скорые. В Смольном подчеркнули, что обо всех серьезных ЧП руководство ведомства информируют, про этот адрес там не слышали. В службе скорой помощи ответ пообещали дать завтра. Отметим, ближайшее медицинское учреждение, судя по всему, - детская больница имени Раухфуса на 2-й Советской улице, но это в нескольких кварталах от тротуара, где выстроились скорые.
Напомним, ранее в Смольном сообщили о том, что из мащин скорой помощи создают четыре амбулаторно-поликлинических пункта «для предварительной сортировки больных с коронавирусной инфекцией». Один из них расположился возле детской поликлиники в Красносельском районе.