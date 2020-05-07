Очереди из машин скорой помощи петербуржцы замечают уже по всему городу. 7 мая они прислали в редакцию «Фонтанки» фотографии с Дегтярной улицы.



В районе пересечения с 5-й Советской очевидцы обратили внимание на примерно десяток скорых, выстроившихся на тротуаре. Судя по тому, что возле стоит человек в соответствующем костюме, речь идет о работе с коронавирусными пациентами.