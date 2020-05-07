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07.05.2020 23:47
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Петербуржцы заметили очередь из скорых на Дегтярном. В Смольном не смогли объяснить ее происхождение

Очереди из машин скорой помощи петербуржцы замечают уже по всему городу. 7 мая они прислали в редакцию «Фонтанки» фотографии с Дегтярной улицы.

В районе пересечения с 5-й Советской очевидцы обратили внимание на примерно десяток скорых, выстроившихся на тротуаре. Судя по тому, что возле стоит человек в соответствующем костюме, речь идет о работе с коронавирусными пациентами.

Фото: читатель "Фонтанки" Игорь

В комитете по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что не знают, зачем на Дегтярном стояли скорые. В Смольном подчеркнули, что обо всех серьезных ЧП руководство ведомства информируют, про этот адрес там не слышали. В службе скорой помощи ответ пообещали дать завтра. Отметим, ближайшее медицинское учреждение, судя по всему, - детская больница имени Раухфуса на 2-й Советской улице, но это в нескольких кварталах от тротуара, где выстроились скорые.

Напомним, ранее в Смольном сообщили о том, что из мащин скорой помощи создают четыре амбулаторно-поликлинических пункта «для предварительной сортировки больных с коронавирусной инфекцией». Один из них расположился возле детской поликлиники в Красносельском районе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Бурундучок
в Фонтанке сами не помнят, что писали про КТ в МИБСе)) а вот что в Смольном про это ничего не знают, это странно
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hmjo
Если КТ будут делать в частных клиниках, а не государственных, тогда понятно, почему возросла стоимость лечения одного ковидного больного, как о том писали. Что, бесплатные поликлиники и больницы закончились? Теперь развозим их по платным?
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