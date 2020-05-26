Врачи Мариинской больницы в День города получат более трёхсот книг в рамках акции поддержки

Акцию запустили сотрудники медучреждения, чтобы поддержать коллег, которые не только работают в сложных условиях, но и фактически живут на работе — с 27 апреля больница была перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом. Сейчас врачи работают в режиме двухнедельных вахт, а живут в общежитиях. В свободное время предпочитают читать. Поэтому и было принято решение обратиться к горожанам, издательствам и книжным магазинам с просьбой помочь организовать мобильную библиотеку.

Врачи Мариинской больницы в День города получат более трёхсот книг в рамках акции «Книги врачам», которая призвана поддержать медиков.

На эту просьбу уже откликнулись и жители Петербурга, которые приносят ценные экземпляры из домашних библиотек, и магазины, и несколько издательств. А в День города, как рассказали в пресс-службе медучреждения, один из книжных магазинов подарит Мариинской больнице более трёхсот книг 243 наименований. Среди них — классика мировой и русской художественной литературы, современная отечественная и переводная проза, литература по психологии, истории, политологии, философии, кулинарные книги, сборники стихов и многое другое.



Акция «Книги врачам» продлится до 21 июня. Чтобы передать книги врачам, необходимо принести их в упакованном виде на проходную больницы на Литейный, 56.



После пандемии книги будут переданы в библиотеку больницы, их смогут читать не только сотрудники, но и пациенты.

