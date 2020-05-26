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26.05.2020 14:54
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Контактный дерматит — не аргумент. Суд отказал петербурженке, которая пыталась отменить перчаточно-масочный режим

Иск жительницы Петербурга к городскому правительству, которым она требовала признать недействующим запрет находиться в общественных местах без маски и перчаток, остался без удовлетворения.

Как сообщает 26 мая Объединенная пресс-служба судов Петербурга, на заседании истец обосновала свою позицию потоотделением и отсутствием смысла. Первый аргумент касается перчаток — по мнению заявителя, их ношение может привести к контактному дерматиту. Второй относится к маскам — зачем их носить, если «люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой». Поводом для отмены распоряжения городского правительства это не стало, суд ей отказал.

Ограничения действуют в городе до 31 мая, причем в своих обоснованиях чиновники ссылаются на разные документы Роспотребнадзора — один из них написан для регионов, которые постепенно выходят из режима повышенной готовности, а Петербург пока не входит в их число, второй касается только тех граждан, чья работа не может исключать большой круг контактов — это полиция, волонтеры, продавцы и чиновники.

Ранее жители Петербурга также пытались оспорить запрет гулять по паркам. И тоже безуспешно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

261684921
Да все с этими судьями понятно. Интересно остался хоть кто-то, кто верит в наш суд...
syshsun
Любопытно,пусть у пристава спросит.Господин(жа) судья,точно весь рабочий день в перчатках ходит или только на заседание с мантией одевает.
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