Контактный дерматит — не аргумент. Суд отказал петербурженке, которая пыталась отменить перчаточно-масочный режим

Иск жительницы Петербурга к городскому правительству, которым она требовала признать недействующим запрет находиться в общественных местах без маски и перчаток, остался без удовлетворения.



Как сообщает 26 мая Объединенная пресс-служба судов Петербурга, на заседании истец обосновала свою позицию потоотделением и отсутствием смысла. Первый аргумент касается перчаток — по мнению заявителя, их ношение может привести к контактному дерматиту. Второй относится к маскам — зачем их носить, если «люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой». Поводом для отмены распоряжения городского правительства это не стало, суд ей отказал.

