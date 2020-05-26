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26.05.2020 13:24
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Совфед из-за распространения коронавируса предложил разрешить региональным парламентам заседать и голосовать дистанционно

Комитет Совета Федерации по региональной политике предложил разрешить Законодательным собраниям регионов и муниципальным депутатам проводить заседания и голосования в дистанционном формате. Об этом 26 мая со ссылкой на имеющийся в распоряжении информагентства документ пишет РИА Новости.

Предложение прозвучало в рамках совершенствования законодательства в связи с распространением коронавируса. «Обеспечить возможность проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований в дистанционном режиме», — цитирует агентство текст документа. Комитет предложил предусмотреть норму, что дистанционный формат заседания не отменяет правомочности голосования.

Например, Московская городская дума в последний раз проводила заседания почти 2 месяца назад — 1 апреля. В Петербурге депутаты Заксобрания собираются очно и регулярно, однако доступ журналистов в Мариинский дворец ограничили, на заседания пускают только тележурналистов.

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