Ученые не нашли доказательств опасности мутаций коронавируса

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что существующие мутации SARS-CoV-2 не усугубляют опасность вируса.
«Мы не выявили ни одной мутации, связанной с повышенной передачей вируса. Вместо этого повторяющиеся мутации SARS-CoV-2, которые сейчас существуют, кажутся либо нейтральными, либо практически безвредными», — сообщается в исследовании, опубликованном 25 мая на специализированном сайте biorxiv.org.
Ученые исследовали вирусные геномы у 15 тысяч пациентов. Выявленные 6800 мутаций не дают вирусу существенных преимуществ в распространении и заражении.
«Ожидается, что большинство мутаций будут нейтральными», — резюмируют эксперты.
С начала пандемии в мире коронавирусом заболели уже 5,5 миллиона человек, из которых 362342 случая приходятся на Россию.