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26.05.2020 12:27
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Ученые не нашли доказательств опасности мутаций коронавируса

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что существующие мутации SARS-CoV-2 не усугубляют опасность вируса.

«Мы не выявили ни одной мутации, связанной с повышенной передачей вируса. Вместо этого повторяющиеся мутации SARS-CoV-2, которые сейчас существуют, кажутся либо нейтральными, либо практически безвредными», — сообщается в исследовании, опубликованном 25 мая на специализированном сайте biorxiv.org.

Ученые исследовали вирусные геномы у 15 тысяч пациентов. Выявленные 6800 мутаций не дают вирусу существенных преимуществ в распространении и заражении.

«Ожидается, что большинство мутаций будут нейтральными», — резюмируют эксперты.

С начала пандемии в мире коронавирусом заболели уже 5,5 миллиона человек, из которых 362342 случая приходятся на Россию.

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