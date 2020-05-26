Ученые не нашли доказательств опасности мутаций коронавируса

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что существующие мутации SARS-CoV-2 не усугубляют опасность вируса.



«Мы не выявили ни одной мутации, связанной с повышенной передачей вируса. Вместо этого повторяющиеся мутации SARS-CoV-2, которые сейчас существуют, кажутся либо нейтральными, либо практически безвредными», — сообщается в исследовании, опубликованном 25 мая на специализированном сайте biorxiv.org.



Ученые исследовали вирусные геномы у 15 тысяч пациентов. Выявленные 6800 мутаций не дают вирусу существенных преимуществ в распространении и заражении.

