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26.05.2020 12:21
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В Петербурге эвакуирован арбитражный суд, полиция ищет взрывоопасное

Работа Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти временно парализована днём 26 мая. К зданию стянуты автомобили правоохранителей, МЧС и скорая.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Об эвакуации из суда на улице Смольного «Фонтанке» сообщили читатели. Люди греются на улице, у входа стоят автомобили оперативных служб. По информации нашего издания, причиной стало сообщение, которое пришло на почту арбитража незадолго до половины двенадцатого.

Прочитав послание анонима, сотрудники нажали тревожную кнопку. К месту выехал наряд вневедомственной охраны, здание проверяют полицейские.

Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса — без эвакуаций система правосудия потеряла привлекательность для хулиганов. 15 мая они напомнили о себе, разослав письма в райсуды и больницы. Эвакуировать людей не стали.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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