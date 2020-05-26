В Петербурге эвакуирован арбитражный суд, полиция ищет взрывоопасное
Работа Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти временно парализована днём 26 мая. К зданию стянуты автомобили правоохранителей, МЧС и скорая.
Об эвакуации из суда на улице Смольного «Фонтанке» сообщили читатели. Люди греются на улице, у входа стоят автомобили оперативных служб. По информации нашего издания, причиной стало сообщение, которое пришло на почту арбитража незадолго до половины двенадцатого.
Прочитав послание анонима, сотрудники нажали тревожную кнопку. К месту выехал наряд вневедомственной охраны, здание проверяют полицейские.
Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса — без эвакуаций система правосудия потеряла привлекательность для хулиганов. 15 мая они напомнили о себе, разослав письма в райсуды и больницы. Эвакуировать людей не стали.