В России провели более 9 миллионов тестов на коронавирус

Более 9,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса провели специалисты в России по данным на 26 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Только за последние сутки проведены 215 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.
По данным на 25 мая было выявлено 353 427 заболевших, 118 798 человек выздоровели, 3 633 скончались.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 мая приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,66 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (374,8 тысячи человек), Россия опустилась на третье место.