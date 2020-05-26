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26.05.2020 09:42
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В России провели более 9 миллионов тестов на коронавирус

Более 9,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса провели специалисты в России по данным на 26 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки проведены 215 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.

По данным на 25 мая было выявлено 353 427 заболевших, 118 798 человек выздоровели, 3 633 скончались.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 мая приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,66 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (374,8 тысячи человек), Россия опустилась на третье место.

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Комментарии (3)

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Juliya_5555
Из них половина взята у правительства и чиновников, навки и прочие знаменитости . Главное количество, а какими путями это неважно.
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