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25.05.2020 23:12
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Guardian: Фармацевтические компании три года назад не сочли «срочной и выгодной» разработку вакцин против заболеваний, похожих на COVID-19

Разработка вакцин против коронавирусов, подобных тому, который начал пандемию, могла стартовать еще в 2017 году, если бы такое предложение не отклонили крупнейшие в мире фармацевтические компании.

Как пишет 25 мая The Guardian, представители Еврокомиссии выдвинули еще три года назад план по ускоренной разработке быстродействующих вакцин против патогенных микроорганизмов, в том числе и коронавирусов. Издание подчеркивает, что тогда фармацевтические корпорации предпочли не заниматься этим вопросом, а следовать запросам рынка — например, изготавливать препараты для лечения рака и заниматься вопросами довольно узких медотраслей. Шанс на успех и стопроцентное утверждение результата там зачастую выше.

Еврокомиссия предлагала специалистам оперативно поработать над усовершенствованием методов компьютерного анализа и моделирования, проанализировать модели тестирования лекарств и сделать так, чтобы регулирующие органы быстрее утверждали новые вакцины. Однако представители учёного сообщества и компаний заявили, что не готовы «немедленно» взяться за исследования и поучаствовать в инвестиционных программах. Хотя они и не отрицали того, что и Mers, ближневосточный респираторный синдром, и Sars, тяжелый острый респираторный синдром, оба из которых связаны с коронавирусами, входят в ранг «приорететных заболеваний», готовиться к возможной эпидемии было решено «позже».

В 2015-2016 годах основные силы исследователи кинули на изучение эболавирусов. Эпидемия лихорадки в Западной Африке в 2014 году привела к смерти десятков тысяч человек.

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Комментарии (1)

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