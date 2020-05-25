«Если нужно, добежим до каждого депутата». Атлеты-волонтёры напомнили о поправках в закон «О здоровье», которые не могут принять 2 года

Поправки содержат требования оборудовать все детские учреждения автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД), а также обучить сотрудников ими пользоваться и разрешить оказывать детям и подросткам помощь до приезда скорой в случае внезапной остановки сердца (ВОС).

Региональная общественная организация по предупреждению внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце» напомнила 25 мая о необходимости незамедлительно принять поправки в федеральный закон «О здоровье», которые были внесены Госдуму ещё 2 года назад.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, атлеты-волонтёры «Хрустального сердца» за неделю пробежали суммарно более 330 км, а ради принятия поправок они намереваются неоднократно пробежать от Государственной думы до Кремля.



«Мы можем не один раз отнести нужные бумаги из Думы в Совет Федерации и Кремль, чтобы ускорить процесс принятия поправок. Прошло уже два года со времени внесения их в Госдуму. Ничего не происходит, а дети продолжают умирать», - приводит АСИ слова Игоря Коробова, волонтёра, тренера и ультамарафонца, пробежавшего 162,91 км.



Как сообщают в «Хрустальном сердце» со ссылкой на официальную статистику министерства образования, за учебный год 2016-2017 в России умерло 211 школьников — причиной стала внезапная остановка сердца во время уроков физкультуры.



«Если нужно, мы добежим до каждого депутата и члена Совета Федерации и расскажем о жизненной необходимости принятия этих поправок. Всем родителям стоит задуматься и потребовать от властей скорейшего изменения в законе. Чтобы спасти ребёнка при внезапной остановке сердца есть всего три-пять минут. Скорая не успевает приехать так быстро», - рассказал Василий Далматов, волонтёр, предприниматель, многодетный отец, пробежавший 66,35 км во время марафона.

