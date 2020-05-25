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25.05.2020 18:48
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Таксист отправил «Субару» в столб на Приморском шоссе. Машину пришлось разрезать

Серьезная авария произошла днем 25 мая в Приморском районе Петербурга. После столкновения двух машин одна из них свалила столб. Водителя доставали спасатели.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району, около 16:15 у дома 74 по Приморскому шоссе мужчина на автомобиле Hyundai, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Subaru под управлением 31-летнего водителя. В результате «Субару» влетел в столб и снес его.

Чтобы достать водителя «Субару», спасателям пришлось срезать у машины крышу. Мужчина получил тяжелые травмы.

У второго участника ДТП — такси Uber — разбита передняя часть. Из-за поваленного столба провода упали на дорогу.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (2)

jump
нефиг гонять! чем выше скорость тем выше шанс словить такси , а дальше как повезет.
Runtime
На Приморке уже лет как 20 надо поставить отбойники со стороны столбов.
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