Таксист отправил «Субару» в столб на Приморском шоссе. Машину пришлось разрезать
Серьезная авария произошла днем 25 мая в Приморском районе Петербурга. После столкновения двух машин одна из них свалила столб. Водителя доставали спасатели.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району, около 16:15 у дома 74 по Приморскому шоссе мужчина на автомобиле Hyundai, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Subaru под управлением 31-летнего водителя. В результате «Субару» влетел в столб и снес его.
Чтобы достать водителя «Субару», спасателям пришлось срезать у машины крышу. Мужчина получил тяжелые травмы.
У второго участника ДТП — такси Uber — разбита передняя часть. Из-за поваленного столба провода упали на дорогу.