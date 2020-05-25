Торжественное вручение знаков почетным гражданам Петербурга отложили из-за COVID-19
Из-за действующих в Петербурге ограничительных мер в связи с распространением коронавируса церемонию вручения знаков отличия почетным гражданам города перенесли на более поздний срок. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Заксобрания.
Вручение знаков обычно проводится накануне или в день основания Петербурга. Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, которых парламент 29 марта избрал почетными гражданами, попросили перенести церемонию.
«Торжественная церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Санкт-Петербурга обязательно состоится и пройдет в полном соответствии с многолетней традицией. Петербуржцы, показавшие в последние месяцы образцы гражданской ответственности, выдержки и взаимопомощи, обязательно победят пандемию. И как только будут сняты санитарные ограничения — парламент сразу назначит дату проведения церемонии», — цитирует пресс-служба спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.
Напомним, что на это звание также претендовали певица Эдита Пьеха и поэт Илья Резник. Позднее оппозиционные депутаты принесли Пьехе свои извинения, а историк Лев Лурье, музыкант Борис Гребенщиков, один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев и бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвали итоги голосования парламента «плевком в лицо народной артистке».