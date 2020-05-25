Торжественное вручение знаков почетным гражданам Петербурга отложили из-за COVID-19

Из-за действующих в Петербурге ограничительных мер в связи с распространением коронавируса церемонию вручения знаков отличия почетным гражданам города перенесли на более поздний срок. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Заксобрания.

Вручение знаков обычно проводится накануне или в день основания Петербурга. Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, которых парламент 29 марта избрал почетными гражданами, попросили перенести церемонию.