Петербуржец нашёл у парка Победы мёртвого воробья и сообщил в «112» о новом вирусе
Не все петербуржцы спокойно переносят пандемию коронавируса. Особо впечатлительные граждане видят таящуюся опасность во всём — даже в мёртвых птицах.
Как стало известно «Фонтанке», около 11 утра 25 мая в службу «112» позвонил некий гражданин, представившийся Георгием Борисовичем. Дрожащим от волнения голосом он сообщил, что на перекрёстке Кузнецовской улицы и Московского проспекта лежит мёртвый воробей, который явно умер не своей смертью. Мужчина предположил, что причиной гибели птицы мог стать новый вирус, и попросил немедленно направить к месту экстренные службы и СЭС для взятия анализа.
Информация о трупе была передана в районное управление МВД.