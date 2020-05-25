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25.05.2020 14:57
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Петербуржец нашёл у парка Победы мёртвого воробья и сообщил в «112» о новом вирусе

Не все петербуржцы спокойно переносят пандемию коронавируса. Особо впечатлительные граждане видят таящуюся опасность во всём — даже в мёртвых птицах.

Как стало известно «Фонтанке», около 11 утра 25 мая в службу «112» позвонил некий гражданин, представившийся Георгием Борисовичем. Дрожащим от волнения голосом он сообщил, что на перекрёстке Кузнецовской улицы и Московского проспекта лежит мёртвый воробей, который явно умер не своей смертью. Мужчина предположил, что причиной гибели птицы мог стать новый вирус, и попросил немедленно направить к месту экстренные службы и СЭС для взятия анализа.

Информация о трупе была передана в районное управление МВД.

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Комментарии (13)

Vasilis
А у нас из парка сбежали все белки(((
муматор
что по этому повооду нам говорит воробьиный-индекс-яндекс?
grannie
Вчера видел дохлую водяную крысу. Пипец подкрался и в водные ресурсы. Срочно засыпать все водоёмы хлоркой! Хлоркой с яндексом, шоб покрепче.
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