В России более двух тысяч беременных с коронавирусом. В Минздраве уверяют, что COVID-19 новорожденному не передается, несмотря на случай в Северной Осетии
В России сейчас более чем у двух тысяч беременных подтвержден диагноз «коронавирус». Об этом 25 мая сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 1».
«В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз [у] 2035. В одной только Москве это колоссальные цифры: у 816 больных беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция», — заявила Адамян (цитата по ТАСС).
При этом она заверила, что коронавирус не передается от матери ребенку во время беременности, заражение якобы возможно только после родов. Напомним, ранее минздрав Северной Осетии сообщал о рождении ребенка с коронавирусом. Причем почти сразу там уточнили, что ребенок уже выздоровел.
Напомним, академик РАН Марк Курцер заявлял, что передача коронавируса плоду не происходит, но заражение возможно сразу после рождения, если младенца дадут подержать матери. В клиниках Курцера врачи приняли роды у 18 зараженных пациенток, все дети были здоровы.