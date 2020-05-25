В России более двух тысяч беременных с коронавирусом. В Минздраве уверяют, что COVID-19 новорожденному не передается, несмотря на случай в Северной Осетии

В России сейчас более чем у двух тысяч беременных подтвержден диагноз «коронавирус». Об этом 25 мая сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 1».



«В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз [у] 2035. В одной только Москве это колоссальные цифры: у 816 больных беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция», — заявила Адамян (цитата по ТАСС).

