Новорожденный и его мать, заболевшие коронавирусом, уже вылечились

Младенец, которому по версии Минздрава Северной Осетии от матери передался коронавирус, родился в середине апреля и уже здоров. Анализ у него взяли сразу после рождения.



Подробности случая, когда коронавирус мог передаться внутриутробно, 17 мая сообщает РИА «Новости». Мать малыша заболела на последних неделях беременности, родился ребенок 17 апреля. «Ребенок, как только родился, у него взяли анализ, он подтвердился, никаких признаков не было, симптомов тоже не было, у ребенка полностью бессимптомно протекало», - цитирует агентство собеседника в региональном Минздраве. Женщина также переносила болезнь в легкой форме, роды прошли без осложнений, после чего обоих перевели в больницу и оставили на пять дней под наблюдением. «Сейчас они уже дома, состояние у них удовлетворительное, тесты показывают отрицательные результаты, так что уже наступило выздоровление и у ребенка, и у матери», - добавили в Минздраве.

