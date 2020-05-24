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24.05.2020 20:42
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Не дождались открытия навигации. В акватории Невы резвятся катера

Маломерные суда рассекали водную гладь в акватории Малой Невы около Биржевого моста днем 24 мая, поделился наблюдениями читатель «Фонтанки». Между тем навигация в Петербурге до сих пор не открыта.


Два катера были замечены напротив «Летучего голландца».

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Напомним, что комитет по транспорту 26 марта выпустил распоряжение об открытии с 6 апреля водных путей города для движения судов и водных объектов для плавания маломерных судов. Но спустя пять дней аннулировал его.

В настоящее время водные пути с 9 апреля открыты только для перемещения судов специального назначения: обеспечивающих контроль за безопасностью, выполняющих аварийно-спасательные и природоохранные мероприятия, а также текущий ремонт городского имущества.

Кроме того, с 15 апреля открыли водные объекты для маломерных рыбопромысловых судов, которые используются в целях добычи «водных биологических ресурсов».

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