Маломерные суда рассекали водную гладь в акватории Малой Невы около Биржевого моста днем 24 мая, поделился наблюдениями читатель «Фонтанки». Между тем навигация в Петербурге до сих пор не открыта.
Два катера были замечены напротив «Летучего голландца».
Напомним, что комитет по транспорту 26 марта выпустил распоряжение об открытии с 6 апреля водных путей города для движения судов и водных объектов для плавания маломерных судов. Но спустя пять дней аннулировал его.
В настоящее время водные пути с 9 апреля открыты только для перемещения судов специального назначения: обеспечивающих контроль за безопасностью, выполняющих аварийно-спасательные и природоохранные мероприятия, а также текущий ремонт городского имущества.
Кроме того, с 15 апреля открыли водные объекты для маломерных рыбопромысловых судов, которые используются в целях добычи «водных биологических ресурсов».