В Израиле начался первый в истории страны суд над действующим премьер-министром
В Окружном суде Иерусалима 24 мая началось слушание дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это первое заседание по трём делам, в рамках которых его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия
Как сообщает израильский телеканал I24, Нетаньяху, которого суд обязал присутствовать лично на чтении заключения прокуратуры, прибыл в зал заседаний. В этот день у официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме и позже вокруг здания суда собрались сотни сторонников и противников премьера.
Протестующие были разделены на две группы: движение «Черный флаг» с плакатами с надписью «министр преступности» с фотографией премьера и сторонники Нетаньяху, которые призывают генерального прокурора Авичай Мандельблита, который предъявил обвинение премьеру, подать в отставку.
WATCH pro- and anti-#Netanyahu protesters engage in tense face-off in #Jerusalem as PM corruption trial opens - https://t.co/MsckatWMSy #Palestine pic.twitter.com/T3mfihhBSm— al whit (@soitiz) May 24, 2020
Thousands of pro-democracy anti corrupt PM protesters vs a handful of Netanyahu loyalists. pic.twitter.com/7k4ERbUYV8— Nitzan Waisberg 🏴 (@NitzanWaisberg) May 24, 2020
Заседание закрытое.
#Netanyahu a pris soin d'apparaître toujours debout, "tête haute".— Frédérique Schillo (@FredSchillo) May 24, 2020
Une fois les caméras parties, il s'est assis pour écouter la juge Rivka Friedman-Feldman (qui a déjà envoyé l'ex Premier ministre Ehud Olmert en prison)
Croquis: Metal Shapiro#Israel pic.twitter.com/4hh4mz6U36
Впервые в истории Израиля действующий премьер-министр будет выступать в качестве обвиняемого в уголовном преступлении. Нетаньяху все обвинения категорически отрицает.
На подготовку обвинения прокуратуре понадобилось три года. Ожидается, что с её стороны на суде выступят около 300 свидетелей.