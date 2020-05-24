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24.05.2020 17:18
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В Израиле начался первый в истории страны суд над действующим премьер-министром

В Окружном суде Иерусалима 24 мая началось слушание дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это первое заседание по трём делам, в рамках которых его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия

Как сообщает израильский телеканал I24, Нетаньяху, которого суд обязал присутствовать лично на чтении заключения прокуратуры, прибыл в зал заседаний. В этот день у официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме и позже вокруг здания суда собрались сотни сторонников и противников премьера.

Протестующие были разделены на две группы: движение «Черный флаг» с плакатами с надписью «министр преступности» с фотографией премьера и сторонники Нетаньяху, которые призывают генерального прокурора Авичай Мандельблита, который предъявил обвинение премьеру, подать в отставку.

Заседание закрытое.

Впервые в истории Израиля действующий премьер-министр будет выступать в качестве обвиняемого в уголовном преступлении. Нетаньяху все обвинения категорически отрицает.

На подготовку обвинения прокуратуре понадобилось три года. Ожидается, что с её стороны на суде выступят около 300 свидетелей.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
Ой, Ви таки знаете, это очень важная новость для всех читателей Фъ!)
hal9000
Путин поднапрягся...по српвнению с нашими казнакрадами..там ему ерунду предъявляют..
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