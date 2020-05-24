В Окружном суде Иерусалима 24 мая началось слушание дела премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это первое заседание по трём делам, в рамках которых его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия

Как сообщает израильский телеканал I24, Нетаньяху, которого суд обязал присутствовать лично на чтении заключения прокуратуры, прибыл в зал заседаний. В этот день у официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме и позже вокруг здания суда собрались сотни сторонников и противников премьера.