Приезжающих в Севастополь туристов хотят тестировать на коронавирус

«Если мы сейчас сможем продумать и организовать систему въездного тестирования, а это единственный, я не вижу других способов контроля за ситуацией. Мы сейчас над этим работаем. Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем», — цитирует Развожаева РИА Новости.

Севастополь планирует ввести обязательное тестирование на COVID-19 для туристов, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. В эфире телеканала «Вести. Севастополь» 24 мая он рассказал, что курортный сезон этим летом придётся открывать не раньше 15 июня и с ограничениями.

Надеяться на открытие сезона с приходом лета не приходится. В лучшем случае, придётся ждать ещё три недели.

«К середине июня, к пятнадцатому числу, мы будем готовиться. Летом мы все равно будем принимать гостей, но в ограниченных условиях, с особой работой пляжей, музеев и так далее. Будем потихоньку это все запускать, но это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже. Так, я думаю, будет во всем мире этим летом», — рассказал Развожаев.

По информации оперштаба на 24 мая, в Севастополе диагностировано 155 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 114 человек, скончались двое.

Всего в России с начала пандемии заболел 344 481 человек, выписаны 113 299, умерли 3541. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост летальных исходов.