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24.05.2020 12:25
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Эпидемиолог Минздрава назвал условие остановки эпидемии COVID-19 в России

Остановить распространение коронавирусной инфекции можно лишь при помощи вакцинации с широким охватом населения, считает эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико.

Как рассказал эксперт, Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам прививать от COVID-19 95 % населения.

«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции, — цитирует Брико «Парламентская газета» 24 мая. — Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц».

Тех, кого будут прививать в первых рядах, определят после тестирования на антитела. По словам Брико, это будут главным образом медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, пожилые лица.

Ранее ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» пригласило здоровых петербуржцев принять участие в клинических исследованиях вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Комментарии (30)

guess
Официальная статистика говорит, что у 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. 15% - тяжелые больные, 5% - в критическом состоянии. Наиболее тяжелые формы - у пациентов пожилого возраста (60 лет и более), с сопутствующими заболеваниями. Где здесь основания вакцинировать 95% населения? Михалков трижды прав, хоть и не понятно откуда и зачем он вылез
DmitrySpb79
Ну помыслите дальше что ли... Почитайте процент осложнений от covid, сравните с процентом осложнений от прививок.

Имхо было бы справедливо, если отказывающиеся от прививки будут подписывать добровольный отказ от бесплатного лечения в больнице, в случае чего. А также про уголовную ответственность, если кто-то от них таки заразится и умрет.

Так-то да, не прививайтесь. Но если заразите бабушку и она умрет, добро пожаловать в тюрьму, имхо все честно.
Сергей Емельянов
Лучше плохо жить с прививкой от Covid, чем гордо умереть, не поступившись принципами! Антипрививочники - вселенское зло.
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