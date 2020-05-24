Эпидемиолог Минздрава назвал условие остановки эпидемии COVID-19 в России
Остановить распространение коронавирусной инфекции можно лишь при помощи вакцинации с широким охватом населения, считает эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико.
Как рассказал эксперт, Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам прививать от COVID-19
«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции, — цитирует Брико «Парламентская газета» 24 мая. — Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц».
Тех, кого будут прививать в первых рядах, определят после тестирования на антитела. По словам Брико, это будут главным образом медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, пожилые лица.
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