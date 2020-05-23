«Это будет сочинением на заданную тему». В Совфеде объяснили, зачем Госдепу разоблачение российского здравоохранения

«Этот доклад будет представлять собой сочинение на заданную тему, когда школьнику (в этом случае — исследователю) не оставляют свободы мышления, подгоняют работу к определенному выводу. Если бы грант выдавался на то, чтобы установить реальную картину, хоть как-то с этим можно было бы соглашаться. В данном случае грант совершенно четко ориентирован на то, чтобы доказать голословные утверждения американской стороны некими специально подобранными фактами», — сказал он.

Грант Госдепа США на разоблачение дезинформации российского здравоохранения подталкивает исследователя к определённым выводам, которые выгодны Вашингтону. Об этом 23 мая корреспонденту РБК заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его мнению, власти США таким образом пытаются сдерживать геополитических конкурентов, обвиняя их в нарушении международного права. Таким образом они якобы обеспечивают себе право действовать зеркально.



Заместителя комитета Андрея Климова удивила сумма в $250 тыс. По его мнению, для Госдепа это маленькие деньги.



«Денег США печатают много. $250 тыс. — деньги небольшие. Я знаю, что несколько миллионов долларов было потрачено на создание так называемого «досье Трампа» о руке Кремля, о том, как мы его вербовали и т. д. Для меня суммы, которые выделяются на те или иные цели, являются показателем серьезности этой затеи. То ли они считают, что затея не очень серьезная, то ли — что выдумывать можно и за меньшие деньги», — высказался он.



Сенатор усомнился в том, что авторы доклада докажут неэффективность российской медицины на фоне американской.



«Даже если принять во внимание цифру, высосанную из пальца, что у нас на 70% занижена смертность, то все равно получается, что у нас показатель по смертности раз в семь лучше, чем в Соединенных Штатах. Ничего, кроме связи с предвыборной кампанией в США, я в этой истории не наблюдаю. За эти деньги можно сочинить какой-нибудь опус, просто три раза посмотрев «Википедию», — заключил собеседник РБК.

