Суббота в Петербурге будет солнечной и безветренной. Лето начинает наступление

День ото дня в Северной столице будет всё теплее. Об этом говорят прогнозы синоптиков. Ночи пока останутся холодными, но светлое время суток компенсирует этот недостаток.



23 мая в Петербурге воздух прогреется до 14 градусов со знаком плюс. Солнце будет светить весь день. Никаких облаков на горизонте Северо-Западный Гидрометцентр не обещает. Кроме того, за окном будет практически штиль, ветер прогнозируется слабый, еле заметный, правда, пока северный. Уже в воскресенье он сменится на юго-восточный, а дневная температура станет выше ещё на два градуса. Но перед этим последует холодная ночь с отметкой +3 на термометрах.

