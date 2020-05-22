Мэр Махачкалы на три дня закрыл город

Въезд в Махачкалу и выезд из города с 23 по 26 мая закроют в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев в Instagram.

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», — сообщил Дадаев.

Также со второй половины дня 23 мая до 25 мая будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок. При этом в город будет обеспечена доставка товаров первой необходимости, в том числе фармакологических препаратов.

На период действия карантина усилят мероприятия по дезинфекции на социальных объектах, предприятиях торговли, аптеках, банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением. Также власти усилят контроль за ношением медицинских масок и перчаток, а также за соблюдением режима самоизоляции.

На выходных мусульмане будут праздновать окончание Великого поста.

18 мая Владимир Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики Дагестан заявил, что в регионе ситуация с коронавирусом складывается сейчас непросто. В частности, говоря о положении дел в Дагестане, глава государства отметил выявление новых случаев болезни и ее тяжелых осложнений. В связи с этим он дал ряд поручений Минздраву, Роспотребнадзору, МЧС и Минобороны.