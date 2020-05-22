FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +14
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 19:32
1
Печать

Мэр Махачкалы на три дня закрыл город

Въезд в Махачкалу и выезд из города с 23 по 26 мая закроют в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев в Instagram.

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», — сообщил Дадаев.

Также со второй половины дня 23 мая до 25 мая будет приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок. При этом в город будет обеспечена доставка товаров первой необходимости, в том числе фармакологических препаратов.

На период действия карантина усилят мероприятия по дезинфекции на социальных объектах, предприятиях торговли, аптеках, банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением. Также власти усилят контроль за ношением медицинских масок и перчаток, а также за соблюдением режима самоизоляции.

На выходных мусульмане будут праздновать окончание Великого поста.

18 мая Владимир Путин в ходе совещания с руководством и представителями общественности республики Дагестан заявил, что в регионе ситуация с коронавирусом складывается сейчас непросто. В частности, говоря о положении дел в Дагестане, глава государства отметил выявление новых случаев болезни и ее тяжелых осложнений. В связи с этим он дал ряд поручений Минздраву, Роспотребнадзору, МЧС и Минобороны.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане зарегистрировано 3 855 заболеваний Covid-19 (+109 за сутки), 2 882 человека выздоровели, умерли 65 инфицированных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Вот правильно. Для байрама нужно много места..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний