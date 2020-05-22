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22.05.2020 18:11
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Итоги недели с Андреем Константиновым:

почему почетным гражданином Петербурга надо было выбирать Эдиту Пьеху, где в Петербурге открыты столовые, моральная ответственность Стрелкова

Итоги недели

fontanka.ru

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В Петербурге выбрали почетных граждан — народная артистка СССР Эдита Пьеха в 14-й раз не прошла депутатский отбор. Режим повышенной готовности и коронавирусные ограничения касаются в Петербурге не всех. Игорь Стрелков заявил о «моральной ответственности» за сбитый малайзийский «Боинг» MH17. Что посмотреть на выходных, чтобы испытать катарсис.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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