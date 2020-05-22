Итоги недели с Андреем Константиновым:
почему почетным гражданином Петербурга надо было выбирать Эдиту Пьеху, где в Петербурге открыты столовые, моральная ответственность Стрелкова
Итоги недели
fontanka.ru
В Петербурге выбрали почетных граждан — народная артистка СССР Эдита Пьеха в 14-й раз не прошла депутатский отбор. Режим повышенной готовности и коронавирусные ограничения касаются в Петербурге не всех. Игорь Стрелков заявил о «моральной ответственности» за сбитый малайзийский «Боинг» MH17. Что посмотреть на выходных, чтобы испытать катарсис.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.