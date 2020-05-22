Единственная в мире плавучая АЭС официально введена в строй на Чукотке. Её построили в Петербурге

«С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире», — заявил руководитель концерна Андрей Петров.

Накануне комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора АО «Концерн «Росэнергоатом» подтвердила, что станция соответствует всем требованиями проектной документации. Кроме того, было получено положительное заключение Росприроднадзора. Эти документы свидетельствуют, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам.

Первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки станция дала еще 19 декабря 2019 года. С тех пор она выработала свыше 47,3 млн кВт*ч электроэнергии. И уже обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного останова энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.

Напомним, что строительство «плавучей АЭС» сопровождалось постоянными переносами сроков. В 2010 году в Росэнергоатоме заявляли, что станция будет готова в конце 2012 года, а её выход в эксплуатацию планируется в 2013 году, потом её собирались закончить в 2016-м, затем перенесли на 2019-й. В начале строительства она оценивалась в 2,9 млрд рублей, а затем уже звучали цифры в 11 млрд рублей, потом 37,3 млрд рублей, а независимые эксперты сообщали СМИ о 44 млрд. Как писала «Фонтанка», провожали «Ломоносова» рабочие Балтийского завода буквально со слезами на глазах.