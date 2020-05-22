С введением обязательного масочного режима в Петербурге на рынке появилось огромное количество многоразовых средств защиты на любой вкус и кошелек. Спасти от вируса смогут не все, а некоторые могут даже оказаться опасными для здоровья.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

Рекомендации, как правильно выбрать маску, дал Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Иркутской области, сообщает издание Znak.com. Эксперты призывают внимательнее относиться к продукции, изготовленной в домашних условиях или на не специализированных производствах. Красивая вышивка или подобранный к образу цвет изделия не должны быть в ущерб функциональности, предупреждают они. «Фонтанка» прочла рекомендации и применила их к маске, приобретенной корреспондентом в одном из домашних ателье Северной столицы.



1. Обратите внимание на материал

Поскольку маски имеют непосредственный контакт с кожей, действующие техрегламенты запрещают их шить не только из синтетических, но даже из смесовых тканей с натуральной, например хлопчатобумажной, основой. Иначе в них будет очень трудно дышать, а на лице может появиться раздражение, пояснили эксперты.

Наша маска имеет два слоя: верхний — «ложная сетка» (полиэфирное трикотажное полотно несквозной ячеистой структуры), и нижний (100% хлопок). Таким образом, по крайней мере, соприкасающийся с кожей нижний слой соответствует требованиям техрегламента.

2. Проверьте анатомичность изделия

Маска должна плотно облегать лицо, иначе ее эффективность будет стремиться к нулю. Лучше отдать предпочтение маскам, которые обеспечены носовым фиксатором, способным повторять форму носа.

В нашей маске проволока-фиксатор отсутствует, но за счет кроя (вытачек) маска прилегает к лицу довольно плотно. Правда, из-за размеров маска почти доходит до глаз, из-за чего владельцу приходится ее поворачивать, и в результате она прилегает не так плотно.



3. Убедитесь в наличии фильтра

Принцип защитной маски — в барьере, который создает на пути микробов фильтрующий слой между слоями ткани. Однослойная маска — это лишь видимость защиты.

Наша маска имеет два слоя. Верхний слой — «ложная сетка» — часто используется для производства спортивной одежды и хорошо «дышит». Его способность защищать от вируса, вероятно, еще предстоит изучить.

4. Посмотрите на наличие маркировки

Маска или упаковка, в которой продается изделие, должны содержать маркировку с прописанными правилами использования и ухода. Если производитель об этом позаботился, больше шансов, что продукция качественная. Но еще лучше, если ее качество и безопасность подтверждены добровольной сертификацией, которую прошел производитель.

В упаковке с нашей маской есть вкладыш с описанием материала, из которого она сделана, а также правилами использования. В частности, говорится, что ее можно стирать при температуре 60 градусов и утюжить через марлю. Также есть предупреждение, что она не является медицинским изделием и 100-процентной гарантии не дает. Сведения о прохождении добровольной сертификации отсутствуют.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»