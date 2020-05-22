За смерть сторожа в пожаре на парковке Пулково наказано руководство охранного предприятия
Три сотрудника охранного предприятия, которое по договору с аэропортом «Пулково» занималось безопасностью на парковках, привлечены к дисциплинарной ответственности после смертельного пожара год назад.
Как сообщает пресс-служба СУ СЗ на транспорте 22 мая, возгорание на территории парковки произошло в марте 2019 года. В ходе следствия и по результатам судебного медицинского исследования установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушил должностные обязанности и не соблюдал меры безопасности, в результате чего произошло замыкание электросети с последующим возгоранием.
В адрес руководства организации следствие направило представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона).
«А именно: не было соблюдено должностными лицами организации ряда положений действующего законодательства и не приняты меры к обеспечению безопасных условий труда, а также не приняты должные меры к контролю сотрудника на рабочем месте, что стало одним из обстоятельств, способствовавших произошедшему», — отмечаются в сообщение СУ.
По результатам рассмотрения представления руководством организации к дисциплинарной ответственности привлечены 3 человека.
По данным «Фонтанки», речь идет о замдиректора компании, юристе и инспекторе по охране труда. Уголовное дело прекращено в связи со смертью основного виновника пожара.