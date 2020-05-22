За смерть сторожа в пожаре на парковке Пулково наказано руководство охранного предприятия

Три сотрудника охранного предприятия, которое по договору с аэропортом «Пулково» занималось безопасностью на парковках, привлечены к дисциплинарной ответственности после смертельного пожара год назад.



Как сообщает пресс-служба СУ СЗ на транспорте 22 мая, возгорание на территории парковки произошло в марте 2019 года. В ходе следствия и по результатам судебного медицинского исследования установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушил должностные обязанности и не соблюдал меры безопасности, в результате чего произошло замыкание электросети с последующим возгоранием.

