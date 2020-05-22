На повороте Парашютной самосвал вылетел на «встречку» перед носом у автобуса
На севере Петербурга утром 22 мая водитель большегруза не справился с поворотом. Причем не с печально известным «поворотом глупости», а с его менее крутым соседом. Вылет через газон на «встречку» попал на камеру.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Парашютной улице, на повороте между дорогой в Каменку и Комендантским проспектом, самосвал Volvo вылетел на встречную полосу, проломив металлическое ограждение, установленное на разделительном газоне. На записи, опубликованной в группе, видно, что грузовик двигался со стороны КАД и вылетел на встречную полосу прямо перед двумя автобусами, но, к счастью, не задел их.
В результате ДТП самосвалу оторвало прицеп, а тот к тому же остался без колеса. Кроме того, грузовик выдрал поребрик и снес несколько пролетов ограждения. По проезжей части разлилось топливо.
О пострадавших не сообщается.
Отметим, что соседний 90-градусный поворот с Парашютной улицы на Комендантский проспект своим коварством и аварийностью известен больше и даже получил прозвище «поворот глупости». Там подобные вылеты на встречную полосу случаются довольно часто, не помогает даже импровизированный бетонный «отбойник» на разделительном газоне.