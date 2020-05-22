FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 13:20
3
Печать

На повороте Парашютной самосвал вылетел на «встречку» перед носом у автобуса

На севере Петербурга утром 22 мая водитель большегруза не справился с поворотом. Причем не с печально известным «поворотом глупости», а с его менее крутым соседом. Вылет через газон на «встречку» попал на камеру.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Парашютной улице, на повороте между дорогой в Каменку и Комендантским проспектом, самосвал Volvo вылетел на встречную полосу, проломив металлическое ограждение, установленное на разделительном газоне. На записи, опубликованной в группе, видно, что грузовик двигался со стороны КАД и вылетел на встречную полосу прямо перед двумя автобусами, но, к счастью, не задел их.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате ДТП самосвалу оторвало прицеп, а тот к тому же остался без колеса. Кроме того, грузовик выдрал поребрик и снес несколько пролетов ограждения. По проезжей части разлилось топливо.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что соседний 90-градусный поворот с Парашютной улицы на Комендантский проспект своим коварством и аварийностью известен больше и даже получил прозвище «поворот глупости». Там подобные вылеты на встречную полосу случаются довольно часто, не помогает даже импровизированный бетонный «отбойник» на разделительном газоне.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13214980" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

260561981
раньше на большегрузах профи работали, а сейчас под подобные дег%нераты как на видео. Думаю, весь ущерб за грузовик и ограждения на него повесят и не плохо бы, если его за руль больше никогда не допустят.
Uncle
Водители грузовиков - специальные люди.
В 2020-м каждый проезд мимо грузовика - реально "Пункт назначения". Никогда не знаешь что с ним случится. О том что у него кузов не закрыт и оттуда летит всё что угодно, от гравия до дерьма, уже и речи не идет.
OdinokiyDupri
Там так каждый месяц. Пора бы уже поставить отбойники такого размера и качества, чтобы такие гонщики убивали свои авто, а не городскую инфраструктуру.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний