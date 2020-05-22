На севере Петербурга утром 22 мая водитель большегруза не справился с поворотом. Причем не с печально известным «поворотом глупости», а с его менее крутым соседом. Вылет через газон на «встречку» попал на камеру.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Парашютной улице, на повороте между дорогой в Каменку и Комендантским проспектом, самосвал Volvo вылетел на встречную полосу, проломив металлическое ограждение, установленное на разделительном газоне. На записи, опубликованной в группе, видно, что грузовик двигался со стороны КАД и вылетел на встречную полосу прямо перед двумя автобусами, но, к счастью, не задел их.