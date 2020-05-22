Лукашенко: Мы миролюбивая страна, но нам нужна своя ракета

«Войну никто не отменял. И к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом», — заявил президент Белоруссии во время посещения военного предприятия, сообщает агентство.

Первый опытный образец белорусской ракеты дальностью до 300 км показали президенту страны Александру Лукашенко на предприятии в Мачулищах. Как сообщает 22 мая агентство БелТА, глава государства в ответ заявил, что в современном мире в любой момент нужно быть готовым к войне.

Ему в ответ рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, но полным ходом идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Первый опытный экземпляр должен быть готов к сентябрю.



«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», — подчеркнул Александр Лукашенко.



По его словам, задача Белоруссии в сфере обороны — «нанести неприемлемый урон противнику».



«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — отметил белорусский лидер.



По его словам, учитывая лесисто-болотистые природные условия в Беларуси, армия должна приспосабливаться под это.

