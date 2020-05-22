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22.05.2020 11:50
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За неделю Смольный нашел полсотни ТЦ, торгующих из-под полы. Рестораны урок усвоили

Комитет по контролю за имуществом Петербурга за неделю нашел нарушения режима повышенной готовности в 47 торговых центрах, универмагах, гипермаркетах. Как рассказали в ведомстве 22 мая, всего за эту неделю чиновники проверили 118 торговых объектов.

«По факту выявленных нарушений составлено 102 протокола, в отношении собственников торговых комплексов ведется работа по привлечению к административной ответственности», — сообщили в ККИ.

По данным ведомства, большинство нарушений связаны с продажей продукции, которая не входит в список товаров первой необходимости. Они были зафиксированы в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской площади, строительном доме «Петрович» на Московском шоссе, ТЦ «О'кей» на Пушкинском шоссе и на улице Маршала Жукова, магазинах сетей «Домовой», «Строитель» и «Афоня». Требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты было проигнорировано персоналом магазина электроники «Эльдорадо»в ТК «Норд».

Другие проверенные ТЦ ответственно отнеслись к ограничениям. «Многие торговые комплексы полностью закрыты на вход; проход на территорию <...> ограничен сигнальными лентами, а персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сказали в ККИ. К примеру, в сети «Леруа Мерлен» строго соблюдаются ограничения по количеству клиентов в торговом зале, соблюдаются все меры безопасности.

Также чиновники нанесли визит рестораторам Крестовского острова, которых ранее поймали на нарушениях. Но общепит усвоил урок. В этот раз все семь проверенных заведений были либо закрыты, либо работали только на доставку готовых блюд.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

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Комментарии (3)

Taktak
В Максидоме, в котором на полках висят сигнальные ленты, но при этом всё, что надо, берётся из под них и покупается, типа всё нормально. Ага. Ох уж эти проверяльщики со своими планами по сбору штрафов.
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Киргуду
Карантин - звездный час ККИ. Всех запрещать и штрафовать за то, что выжить пытаются.
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