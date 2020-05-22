Комитет по контролю за имуществом Петербурга за неделю нашел нарушения режима повышенной готовности в 47 торговых центрах, универмагах, гипермаркетах. Как рассказали в ведомстве 22 мая, всего за эту неделю чиновники проверили 118 торговых объектов.

«По факту выявленных нарушений составлено 102 протокола, в отношении собственников торговых комплексов ведется работа по привлечению к административной ответственности», — сообщили в ККИ.

По данным ведомства, большинство нарушений связаны с продажей продукции, которая не входит в список товаров первой необходимости. Они были зафиксированы в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской площади, строительном доме «Петрович» на Московском шоссе, ТЦ «О'кей» на Пушкинском шоссе и на улице Маршала Жукова, магазинах сетей «Домовой», «Строитель» и «Афоня». Требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты было проигнорировано персоналом магазина электроники «Эльдорадо»в ТК «Норд».